Cruzeiro cede o empate, segue sem vencer com Diniz e Bahia dorme no G-6 do Brasileiro

No duelo direto por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Bahia tiveram gols anulados e um tempo de cada no Mineirão. O time mineiro até saiu na frente com Gabriel Veron, mas acabou cedendo o empate no fim por 1 a 1, com Luciano Rodríguez marcando para os baianos, que, por sua vez, entrou momentaneamente nesta sexta-feira na zona de classificação para a pré-Libertadores.

É o terceiro jogo sob o comando do técnico Fernando Diniz, que perdeu para o Fluminense (1 a 0), e empatou com o Libertad-PAR (1 a 1). Com o resultado, o Cruzeiro se manteve em oitavo, com 44 pontos, enquanto o Bahia subiu para o sexto lugar, com 46, ultrapassando o Internacional no critério de vitórias (13 a 12), porém os gaúchos ainda jogam na rodada.

O duelo começou animado, com as duas equipes bem ofensivas e buscando o gol. O Cruzeiro foi quem deu as caras primeiro, em chute de Kaio Jorge, defendido por Marcos Felipe. O Bahia não ficou atrás e respondeu com Jean Lucas, assustando o goleiro Cássio. A partir daí, o time visitante foi quem teve as melhores chances.

Thaciano chegou até balançar as redes, mas foi anulado por impedimento, depois Biel chutou na rede do lado de fora. O atacante ainda teria outra oportunidade, mas parou em Cássio. Os donos da casa só voltariam a assustar na reta final, em cabeçada de Kaio Jorge, sem direção.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro voltou mais concentrado. Com dois minutos, Matheus Pereira chutou, Marcos Felipe deu rebote, porém Barreal não aproveitou. A intensidade mineira veio surtir efeito aos 15, quando abriu o placar. Matheus Pereira deu linda assistência para Gabriel Veron, que bateu na saída do goleiro para marcar.

O gol animou o Cruzeiro, que chegou a ampliar na sequência, com Kaio Jorge, mas, após revisão no VAR, o tento foi anulado por impedimento de Villalba, que participou da jogada. Vendo o time apagado em campo, Ceni promoveu mudanças ofensivas e elas surtiram efeito de imediato. Ademir disparou na direita e cruzou para Luciano Rodríguez deixar tudo igual, aos 36. A reta final foi movimentada, mas os times pecaram nas conclusões e o empate se tornou justo no Mineirão.

O Cruzeiro agora foca na Copa Sul-Americana, no primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana, na quarta-feira, diante do Lanús-ARG, no Mineirão. Pelo Brasileiro, atua dia 26, às 18h30, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena. Já o Bahia atua somente dia 28, quando visita o Vasco, em São Januário, às 21h. Ambos pela 31ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 BAHIA

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Walace (Peralta), Lucas Romero e Matheus Pereira; Barreal (Jhosefer), Kaio Jorge e Gabriel Veron (Mateus Vital). Técnico: Fernando Diniz.

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba (Iago); Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Ademir); Biel (Rafael Ratão), Everaldo (Luciano Rodríguez) e Thaciano (Carlos de Pena). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Gabriel Veron, aos 15, Luciano Rodríguez, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Pereira (Cruzeiro); Luciano Juba e Everton Ribeiro (Bahia).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 1.197.697,60.

PÚBLICO - 34.473 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).