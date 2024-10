Dib declara Alex ‘adversário do PSB’, mas anuncia neutralidade

William Dib (PSB), candidato a vice-prefeito de São Bernardo na chapa encabeçada pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), anunciou nesta sexta-feira neutralidade no 2º turno da eleição no município, mas declarou ser “adversário do PSB” o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que disputa a segunda etapa do pleito contra o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos), e rejeitou categoricamente o voto no cidadanista.

Com isso, Dib repete a decisão tomada por outros partidos que integraram a coligação encabeçada por Luiz Fernando, como PCdoB e Rede, que declararam neutralidade e liberaram a militância a fazer sua própria escolha – o Psol, por sua vez, pregou o voto nulo a seus apoiadores.

O socialista ressaltou durante a coletiva concedida à imprensa que se trata de decisão “partidária”. O ex-candidato a vice estava acompanhado do presidente municipal do PSB, o ex-vereador Antonio Cabrera, e o secretário-geral da sigla na cidade, Ramiro Meves – que, segundo Dib, fizeram um trabalho “hercúleo” para refiliá-lo ao partido.

“Tem um candidato que nós não podemos permitir que assuma a Prefeitura de São Bernardo, que é o Alex Manente. O passado dele não nos permite imaginar uma cidade melhor em suas mãos. Todo mundo aqui se lembra que eu o apoiei em uma eleição (para prefeito) há oito anos, mas tive o desprazer de descobrir que os objetivos dele são diferentes daqueles que me fizeram entrar na política. Por isso, peço ao nosso eleitor que o considere como adversário político do PSB”, afirmou Dib.

“Eu, pessoalmente, não vou anular meu voto, mas o PSB liberou os eleitores a escolher o que consideram o melhor para São Bernardo – sem pensar em interesses pessoais e econômicos, mas em uma cidade mais justa e solidária, que sempre foi a história de São Bernardo. Se hoje não é assim, a culpa é de todos nós. Democracia é assim. Não podemos ser cínicos e achar que a democracia só e boa quando o resultado nos interessa. A vontade da maioria precisa ser respeitada”, prosseguiu o ex-prefeito.

Apesar de considerar Alex um adversário da sigla, Dib evitou declarar apoio a Marcelo Lima. “Não temos oposição ao Marcelo. É que ele foi nosso adversário no 1º turno. Acho que tem algumas propostas que se encaixam nas nossas, mas também há alguns pontos divergentes. Porém, o PSB está em uma posição em que não pretende manifestar apoio a nenhum candidato”, explicou.

Dib disse que, ao não declarar apoio a Marcelo, o PSB mostra coerência. “Fizemos parte de uma coligação que envolveu nove partidos. Se a gente desconstrói esse processo agora, a sociedade poderia não entender.”