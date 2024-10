Série ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ celebra 30 anos com exposição

Klift Kloft Still, a porta se abriu! A magia do Castelo Rá-Tim-Bum está de volta a São Paulo para encantar mais uma geração. Desde ontem, a Fundação Padre Anchieta promove a maior exposição já realizada sobre o clássico infantil, que completa três décadas, no Solar Fabio Prado.

Com 18 ambientes ricamente detalhados, mais de 200 fotos inéditas e objetos originais, a mostra promete transportar os visitantes para o universo do Castelo, como o Atelier de Criatividade, com espaços reservados para contar a história dos roteiristas e cinegrafistas, criação musical da série e figurinos. Há, ainda, um local com bonecos originais feitos pelo artista plástico Jésus Sêda.

No Solar Fábio Prado será possível explorar cenários icônicos. Além do Atelier de Criatividade, poderá se visitar o Hall do Dr. Victor e a Biblioteca, além de descobrir curiosidades sobre a produção da série.

Uma das novidades desta edição é a utilização de tecnologia, como um livro mágico que apresenta os poemas de cada episódio e um áudioguia com a voz da personagem Penélope. Os bonecos originais têm novas falas gravadas pelos dubladores da época.

Felipe Pinheiro, um dos responsáveis pela exposição, destacou ao Diário a importância cultural que o programa teve e ainda tem para a sociedade brasileira. “ A gente quer passar esse legado para a frente e eu acho que o Castelo é um legado da cultura popular brasileira. Ele (o Castelo Rá-Tim-Bum) pensava à frente, mesmo 30 anos atrás. Tinha um rato que ensinava a tomar banho, a escovar o dente, a comer direito, reciclagem. Tinha muita coisa sendo ensinada na TV aberta e todo mundo aprendeu e educou muitas gerações sabe, então eu acho que as pessoas vão ficar felizes em vir aqui”, conclui.

A exposição celebra não só os 30 anos do Castelo Rá-Tim-Bum, mas também os 55 anos da TV Cultura. É uma oportunidade única para relembrar a infância e apresentar a série para as novas gerações.

Os ingressos já estão à venda no site www.expocasteloratimbum.com.br. A exposição funciona de terça a sexta, das 12h às 20h, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 20h.

HISTÓRIA

Considerado um dos grandes sucessos da TV Cultura, o Castelo Rá-Tim-Bum foi produzido e exibido pela emissora entre 1994 e 1997. Com 90 episódios, a série é considerada paradigma na programação infantil da televisão brasileira. Ganhou o Prêmio da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) em 1994 e virou filme em 1999.