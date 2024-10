São Caetano realiza seletiva em busca de joias para o sub-10

O São Caetano escolherá as novas joias das categorias de base do clube em uma seletiva para crianças da região na próxima segunda-feira (21). Os pequenos craques permitidos a participar da atividade devem ser nascidos entre os anos de 2014 e 2015, e se aprovados, integrarão a categoria sub-10 da agremiação.

A seletiva será realizada no Águias de Nova Gerty, às 14h. O clube fica localizado na Rua Juruá, número 50, no bairro Nova Gerty.

As crianças e responsáveis interessados em participar da atividade não deverão pagar nenhum valor, mas será necessário comparecer com material de treino no local. Os itens obrigatórios são camisa branca, shorts preto, meião, caneleira e chuteira.

E-ESPORTS

Durante a semana, o Azulão começou a anunciar os pro-players que farão parte das equipes que disputarão os torneios virtuais.

Por meio das redes sociais, o primeiro elenco anunciado foi o do jogo FreeFire, formado por cinco jogadores. Além dos competidores, o São Caetano revelou a contratação de Isaque do Carmo, que será o treinador oficial da equipe.

Como anunciado previamente pelo clube, a expectativa é que nas próximas semanas sejam revelados os times de EAFC e Valorant.