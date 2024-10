Preta Gil se emociona em show do filho: Sopro de amor em meu peito

Mãe coruja e emocionada! Preta Gil usou suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 18, para contar que marcou presença no show do seu filho, Francisco Gil e se emocionou com o herdeiro cantando Sinais de Fogo.

Ontem fui assistir ao show do meu filho e ele cantou Sinais de Fogo pela primeira vez! Me emocionei demais e fiquei babando mesmo a cria!, começou ela.

Para finalizar Preta se derreteu ao herdeiro e não escondeu o orgulho que sente do mesmo:

Foi um sopro de amor e axé em meu peito! Estou extremamente orgulhosa do cantor, compositor, músico e produtor que você é! Voa meu filho, Francisco Gil! Te amo infinito!

Através dos comentários, Francisco agradeceu o carinho da mãe e brincou com o nervosismo no palco:

(risos) ai ele fica nervoso, se emociona, segura a onda e esquece a letra? depois lembra hahaha! te amo, mãe. foi demais você lá!