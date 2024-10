São Caetano. A cidade esquecida. Agora recuperada. Pela escola, pela arte...

À frente deste projeto, três professores, arte-educadores: Milene Valentir, Diga Rios e Diego Urbaneja. Eles estão no programa “Memória na TV” desta semana. Imperdível.

“Escolhemos cinco narrativas que, a gente entende, estão em apagamento na cidade”, conta Milene.

Maria Angelica Ferrasoli, por exemplo. Jornalista e poeta, com passagem brilhante pelo Diário. Ela batalha, como uma guerreira, para não deixar a resistência operária em São Caetano ser esquecida.

Zhô Bertolini, toda uma poesia divulgada em Santo André. “Quando a gente se aproxima, descobre que Zhô residiu e atuou em São Caetano”, informa Diga Rios.

E Zhô Bertolini retorna a São Caetano. Outro dia, sobre uma mesa, em frente à estação, ao ar livre, Zhô aparece imprimindo a poesia num mimeografo – novas gerações, vocês sabem o que é um mimeografo?

E como explicar Malka Julieta? Cantora, instrumentista, produtora musical, a primeira mulher trans a tocar na Sala São Paulo, conhecida por este Brasil afora, desconhecida em São Caetano.

“Estudei com ela no Jorge Street, uma potência como artista e, principalmente, como pessoa”, narra, emocionado, Diego Urbaneja.

E assim vai. Vicente Rodrigues Vieira volta a ser nome de rua. E o som das Folias de Reis, Wilson Maria à frente, ressoa cada vez mais forte numa São Caetano redescoberta.

São tantas fotos, ilustrações, que “Memória” aos poucos, saboreando, vai mostrar tudo aqui, impressas. E no vídeo, na TV.

AMANHÃ EM MEMÓRIA – Resistência operária e a Folia de Reis, de bairro a bairro, ultrapassando fronteiras.

ARTE-EDUCADORES. Em dezembro, os cinco documentários de Milene Valentir, Diga Rios e Diego Urbaneja serão apresentados em São Caetano. E a cidade há de se lembrar...

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 20 de outubro de 1994 – Edição 8836

MANCHETE – Governo limita crediário e consórcio.

SÃO BERNARDO – A manutenção do prédio da Escola Estadual Maria Rosa Barbosa, no bairro dos Casa, passava a ser feita pela Fundação de Ciências Aplicadas, entidade mantenedora da FEI.

COOPERHODIA - A futura Coop, no 40º aniversário, inaugurava auditório no prédio administrativo, bairro Campestre.

Foram apresentados os quadros a óleos dos presidentes da cooperativa, em trabalho realizado pelo artista plástico Walter Bevilacqua.

Em anúncio, escrevia a Cooperhodia: “Não chegamos aqui por acaso, mas porque, em 20 de outubro de 1954, estes 292 rhodianos acreditaram num sonho que se transformou em realidade” (seguiam-se os nomes dos 292 fundadores).

EM 20 DE OUTUBRO DE...

1904 – Funcionava na Avenida Rangel Pestana, 239, “um bem montado cinematográfico”.

Completava o Estadão: “Agradecemos o cartão permanente que nos enviou a empresa”.

1954 - Em forma de um grande armazém, era inaugurada a Cooperativa da Rhodia, em Santo André, cujo primeiro endereço foi o velho depósito da Antarctica, propriedade da família Magini e que ficava na avenida Queiróz dos Santos, ao lado do Cine Tangará.

1954 – Estadão trazia três novas expressões do esporte:

1 - Um jogo equilibrado, e disputado com entusiasmo, já não era um jogo apreciável ou interessante, e sim um “jogo dramático”.

2 - Um cavalo que corre bem na pista de grama era um “gramático”.

3 - Um jogador que atua com êxito na defesa deixava de ser um obstáculo ou uma barreira, para se transformar numa “colina” – e não tardará em ser chamado de “montanha”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itápolis, Ribeira, Nova Guataporanga e Tarumã.

Em Goiás, Abadiânia, Fazenda Nova e Santa Helena de Goiás (GO)

Na Bahia, Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, Teodoro Sampaio e Terra Nova

E mais: Eliseu Martins (PI), Florânia (RN), Nova Ipixuna (PA) e Paracatu (MG).

HOJE

Dia Universal das Missões, celebrado no terceiro domingo de outubro. Data instituída em 1926 pelo Papa Pio XI.

E mais:

Dia Mundial do Combate à Osteoporose

Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo

Dia do Poeta

Dia do Arquivista

Dia Mundial da Estatística

Dia do Maquinista Ferroviário.

29º Domingo do Tempo Comum

20 de outubro

Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles; mas entre vós não será assim.

(Marcos 10.42-43 ACF)