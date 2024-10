Olivia Rodrigo cai em buraco no palco durante show na Austrália

Olivia Rodrigo caiu em um buraco no palco durante um show realizado em Melbourne, na Austrália. A apresentação, que aconteceu no Rod Laver Arena, fazia parte da turnê Guts World Tour.

Enquanto estava andando de um lado para o outro do palco para interagir com diferentes setores da plateia e animar os fãs, a cantora não viu que havia um buraco bem no meio do caminho e acabou caindo. Sem se deixar abalar, Olivia rapidamente se levantou e tranquilizou o público ao reagir com bom-humor:

- Oh meu Deus! Foi divertido, estou bem! Às vezes, só tem um buraco no palco, está tudo bem. OK? onde eu estava? Como vocês estão hoje, Melbourne?

Logo em seguida, a artista continuou com o show como se nada tivesse acontecido.