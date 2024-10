Alex Manente apresenta pacote de proteção às mulheres

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), candidato a prefeito de São Bernardo, anunciou pacote de ações voltadas às moradoras caso seja eleito no pleito de 27 de outubro, data do segundo turno. Ele disputa o cargo com o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos). O compromisso foi assumido durante encontro com mulheres realizado no comitê da Rua Marechal Deodoro na noite de segunda-feira (14). O evento reuniu cerca de 1.500 pessoas, segundo os organizadores, entre elas a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) e a psicóloga Mariana Manente, mulher de Alex.

Entre as propostas de Alex para as mulheres estão a priorização das chefes de família em programas habitacionais, ampliação da capacidade da Casa da Mulher para proteger as vítimas de violência, aumento do atendimento preventivo de saúde da mulher nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), além do incentivo a inserção da são-bernardense em atividades esportivas.

Outras preocupações das eleitoras são as creches, escolas e a segurança no município. O candidato revelou que possui projeto para reduzir a insegurança, com uma muralha digital, câmeras de segurança e a implantação de bases da Guarda Municipal em todos os bairros. Para educação, aumentar as vagas em creches e implantar ensino integral em todas as escolas, com aulas de robótica, inglês e novas tecnologias.

“Cada encontro que fazemos, mais mulheres aparecem, é a prova que estamos no caminho certo. No nosso governo, as mulheres terão participação tanto quanto os homens. Vamos fazer uma gestão igualitária, que pensa na são-bernardense e executa ações concretas para mudar a realidade delas”, disse Alex, que contou também com a presença das vereadores eleitas pela sua coligação Nina Braga (PL), que recebeu 4.707 votos no domingo, dia 6, e Luana Eloá (MDB), que obteve 3.403.

Ana Carolina Serra, mulher do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), destacou a trajetória de Alex Manente e de sua esposa, Mariana. “Não tinha dúvida que esse projeto iria dar certo. Tenho certeza de que uma grande família vai cuidar de outra grande família, que é São Bernardo. É um momento crucial para o futuro da cidade, um grande desafio pela frente”, declarou a parlamentar.