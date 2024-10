Ericsson supera previsões de lucro e receita no 3º trimestre

A Ericsson registrou lucro líquido atribuível a acionistas de 3,81 bilhões de coroas suecas (US$ 365,3 milhões) no terceiro trimestre de 2024, que contrasta com prejuízo de 30,67 bilhões de coroas suecas de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 15.

As vendas da companhia sueca de equipamentos para telecomunicações caíram 4,2% na mesma comparação, a 61,79 bilhões de coroas suecas.

Os resultados da Ericsson superaram as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 3,15 bilhões de coroas suecas sobre vendas de 61,61 bilhões de coroas suecas.

*Com informações da Dow Jones Newswires