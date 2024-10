TV aberta, paga ou streaming: não tem essa de disputa

Terra firme

A partir de novembro, o público poderá acompanhar o trabalho do jornalista Rafael Ihara, só que, agora, em terra firme pela CNBC, novo canal de notícias. Em 2020, ainda na pandemia, ele foi designado para ser o ‘repórter aéreo’ da Globo em São Paulo. Foram quase 3.000 horas de sobrevoo. No fim de 2023, ele pediu demissão em busca de novas oportunidades.

Perigo é esse

Sábado passado, Dia das Crianças, o SBT voltou com Chaves e Chapolin. Tudo bem, uma conquista, a ocasião especial, mas não passa de um grande sinal de atraso. Tem muita gente boa no mercado disposta a fazer coisas melhores. Precisa só dar a oportunidade.

No ataque

A Record, em meio às comemorações da conquista dos direitos de transmissão dos times da Liga Forte União para o Campeonato Brasileiro de Futebol a partir de 2025, também avalia outros cenários para investimentos. Por exemplo, há o interesse em voltar com a produção de novelas contemporâneas. O desejo está ‘no radar’.

Cenários

Para desenvolver histórias contemporâneas, a Record teria que ir ao mercado e refazer o departamento. Como tudo ainda se encontra na esfera das possibilidades, não se sabe, ainda, se haveria um rodízio com as bíblicas ou dois horários na grade. Espaço tem.

Só consulta

A Record, interessada, chegou a procurar o comentarista Caio Ribeiro. Nada além de um contato, informal e bem-educado das duas partes. Mas não rolou. O Caio prefere seguir na Globo.

No alvo

Além do Paulistão e Brasileiro, a Record tem outras e maiores ambições no campo esportivo. Por exemplo, a próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, que já tem a Globo, mas sem exclusividade.

Programação

Paola Carosella vai para mais uma temporada do Alma de Cozinheira no GNT. Serão mais 18 episódios, com exibição de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Presta atenção

O rádio sempre se destacou pela velocidade de poder informar e prestar serviços. E numa São Paulo sem luz, com a chuva que caiu na sexta passada, foi um dos poucos meios possíveis para tomar conhecimento do verdadeiro caos que se instalou na cidade. Momento, por exemplo, do rádio do carro fazer a diferença, com milhões de pessoas sem energia ou Internet.

Mas não

A rádio BandNews FM, porque já tinha evento armado de Dia das Crianças em uma unidade do Sesc, ficou horas com três jornalistas muito bons, Sheila Magalhães, Luís Megale e Carla Bigatto, dedicados a isso. E a cidade debaixo d’água. Em vez de informações que poderiam ser úteis, números musicais e aulas de fazer o batuque na própria bochecha.

Bate-Rebate