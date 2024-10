Sogra de Kanye West quebra o silêncio sobre fantasia do rapper de fazer sexo com ela

O nome de Kanye West segue dando o que falar. Isso porque a ex-assistente do rapper, Lauren Pisciotta, que o está o processando desde junho deste ano, expôs na última sexta-feira, dia 11, o fetiche do rapper com a sogra.

Em documento de 88 páginas obtido pelo Daily Mail, Pisciotta afirmou que West teria enviado uma captura de tela no dia 28 de setembro de 2022 onde Ye conversava com a atual esposa, Bianca Censori, sobre fazer sexo com a mãe dela, enquanto ela os assistia.

Abordada em Melbourne por repórteres da versão australiana do diário britânico na última segunda-feira, dia 14, Alexandra Censori disse que não se envolveria nas últimas alegações sobre seu genro e pediu privacidade.

Segundo o processo de Lauren, o texto obsceno que Kanye supostamente escreveu para Bianca dizia:

Eu quero f***r sua mãe. Antes que ela vá embora.

Na época, Bianca estava nos Estados Unidos e sua mãe, Alexandra, estava visitando Los Angeles vinda da Austrália. Lauren alegou que Bianca respondeu às mensagens de Kanye recusando a oferta.