Obras e trânsito intenso travam trechos da Anchieta

A Rodovia Anchieta registra pontos de lentidão no sentido São Paulo, entre os km 19 e 17, e entre os km 13 e 10, devido ao excesso de veículos. No sentido litoral, o tráfego também é lento do km 63 ao 65.

Na Rodovia dos Imigrantes, o trânsito é lento no sentido capital, entre os km 18 e 14, em função do excesso de veículos. Nos demais trechos das rodovias, o fluxo é normal.

A pista sul da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras, o que coloca o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) em Operação 5X3. Nesse modelo de operação, a descida é feita pela pista norte da Via Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida da serra é realizada pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes.