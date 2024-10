Bolsas da Europa operam mistas, com petrolíferas em queda e telecom em alta; Dax renova máxima

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 15/10/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, à medida que ações de petrolíferas e mineradoras amargam fortes perdas e as de telecomunicações avançam na esteira de balanço positivo da sueca Ericsson. O índice alemão Dax renovou máxima intraday histórica, favorecido pelo último índice ZEW.

Por volta das 7h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,14%, a 524,05 pontos. Apenas o subíndice de petróleo e gás tinha queda de 3,1%, diante de um tombo de quase 5% nos preços do petróleo, e o da indústria de mineração recuava 2,4%, em meio a dúvidas sobre novos estímulos fiscais na China, que derrubaram os mercados locais hoje.

Por outro lado, o subíndice europeu de telecomunicações avançava 1,4%, após a Ericsson (+8,6%, em Estocolmo), gigante sueca do setor, divulgar balanço trimestral melhor do que o esperado.

Investidores na Europa também digerem indicadores publicados nas últimas horas. O índice alemão ZEW avançou mais que o esperado em outubro, ajudando a bolsa de Frankfurt a atingir nova máxima intraday, enquanto a produção industrial da zona do euro cresceu mais do que o previsto em agosto e o desemprego no Reino Unido diminuiu mais.

Às 7h27 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,59% e a de Paris recuava 0,77%, enquanto a de Frankfurt subia 0,27%, com o Dax chegando a 19.633,91 pontos na máxima histórica. Já as de Milão e Lisboa perdiam 0,23% e 0,63%, respectivamente, e a de Madri avançava 0,31%.

