FSA faz exposição sobre ameaças ao bioma marinho

Com o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre o problema do plástico nos oceanos, o Centro Universitário Fundação Santo André realizará, entre os dias 16 e 22, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a exposição O Grande Bioma Marinho e Sua Principal Ameaça, no Campus da Vila Príncipe de Gales, em Santo André.

De acordo com a organização ambientalista WWF (Fundo Mundial para a Natureza), dejetos plásticos já chegaram a todas as partes de todos os oceanos e a contaminação afeta 88% das espécies marinhas, que trazem o material em seu organismo, incluindo animais amplamente consumidos pelo ser humano.

A exposição faz parte do projeto Dos Biomas Terrestres ao Bioma Marinho: O Impacto do Plástico no Oceano, que tem financiamento do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O objetivo da mostra é sensibilizar a população sobre os impactos negativos do plástico nos biomas brasileiros, principalmente no bioma marinho. O público presente fará uma imersão no tema e terá a oportunidade de conhecer um acervo de organismos marinhos, painéis informativos e atividades práticas, como a observação de microplásticos em areia de praia e a análise de organismos marinhos microscópicos

O projeto é coordenado pela professora e pesquisadora de ciências biológicas Amanda Alves Gomes, que também faz parte do Zoomundo, uma iniciativa de divulgação científica nas redes sociais, e conta com outros parceiros como a iniciativa InterAntar, as prefeituras de Mauá e São Caetano, o Colégio Petrópolis e o Bioparque Macuco.

O evento é aberto ao público. As instituições de ensino e pessoas interessadas devem realizar o agendamento em: https://www.fsa.br/bioma-marinho-exposicao-imersiva/. A exposição funcionará das 9h às 21h nos dias 16,17,18, 21 e 22, e das 9h às 12h no dia 19.