Giovanni Vianna é vice na etapa de Sydney da Liga Mundial de Skate

O skatista andreense Giovanni Vianna fez bonito no domingo (13) e ao levar o skate brasileiro ao segundo lugar na etapa da Austrália da SLS (Street League Skateboarding), a liga mundial de skate street. O campeão foi o japonês Sora Shirai, enquanto o norte-americano Chris Joslin fechou o pódio.

Sólido nas voltas iniciais, Giovanni fechou a primeira parte da final com nota 8,6, entre os três primeiros, mesmo com o 9,0 de Sora.

Na fase das manobras, o skatista buscou uma nota 8,7 e assumiu a ponta por um tempo, até ser ultrapassado pelo japonês, que chegou a outro 9,0.

Com quatro competidores com notas acima de 30, a etapa de Sydney ficou marcada como a melhor decisão da temporada da Liga Mundial até aqui.

No feminino, a medalhista olímpica Rayssa Leal também chegou à fase final, mas com exibições abaixo do padrão, ficou de fora do pódio na Austrália, somando pontos suficientes para chegar ao quarto lugar.

A etapa de Sydney é a penúltima parada antes do Super Crown, evento que coroa o campeão da temporada na categoria, que ocorrerá em São Paulo, entre 14 e 15 de dezembro. Antes do evento na Capital, os skatistas passarão pela competição em Tóquio, no Japão, no dia 23 do próximo mês.