Filippi e Marcelo Oliveira aguardam Lula para 2° turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá fazer campanha para aliados em São Paulo, Mauá, Diadema e Natal nos próximos dias, informou o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Porém, as campanhas dos prefeitos José de Filippi Júnior e Marcelo Oliveira, postulantes do PT à reeleição em Diadema e Mauá, respectivamente, ainda aguardam confirmação formal do Palácio do Planalto sobre a presença do chefe da Nação.

Depois de uma reunião com Lula e outros ministros, Padilha afirmou à imprensa que o presidente estará em São Paulo na sexta-feira e no sábado, e que estaria disponível para participar de compromissos eleitorais depois do expediente. O ministro citou a própria Capital paulista e os municípios de Diadema e Mauá.

Ao Diário, as equipes de Filippi e Marcelo Oliveira adotaram cautela e não confirmaram agendas com o presidente oficialmente. Ambas informaram à reportagem que aguardam uma resposta de Lula para ter certeza dos compromissos antes de divulgar a informação.

Em Mauá, Marcelo Oliveira levou a melhor no primeiro turno, com 45,1% dos votos, enquanto seu adversário, o deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), ficou com 35,6%. Em Diadema. Filippi ficou em segundo, com 45,1%, atrás do engenheiro Taka Yamauchi (MDB), que obteve 47,4% – uma diferença de pouco mais de 5 mil votos.

Depois de o Partido dos Trabalhadores ter perdido a disputa no primeiro turno em São Bernardo – berço político da sigla –, com o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira encerrando a campanha no terceiro lugar, com 23,1% dos votos, a presença de Lula é encarada como reforço estratégico nas cidades em que o PT ainda tem chances de vitória.

PESQUISA

O primeiro levantamento do Instituto Paraná Pesquisas contratado pelo Diário sobre segundo turno das eleições em Diadema, divulgado nesta segunda-feira (14), mostra empate técnico entre Taka e Filippi. O emedebista soma 45,6% das intenções de voto e o petista, 43,4%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código alfanumérico SP-00949/2024.