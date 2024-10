Palavra do Leitor - 15 de outubro de 2024

Força digital

‘Plataformas do Diário têm 2,1 mi de views na eleição’ (Política, dia 13). Podemos afirmar com certeza que esta conquista demonstra o quanto a imprensa regional tem credibilidade em suas informações, que é creditada pela confiabilidade passada por uma equipe de profissionais competentes e comprometidos com suas funções e uma administração à altura das suas necessidades. O Diário fornece ótima prestação de serviços, demonstrada diariamente, por meio de suas plataformas digitais e física, que nos mantêm bem informados e nos preserva a saúde intelectual. Fornece-nos a possibilidade de memorização, principalmente para os mais idosos, sem descuidar das crianças e jovens, que têm o Diarinho, um símbolo da preocupação do jornal com a educação de novas gerações. Como leitor, expresso a todos a minha admiração e o meu respeito aos excelentes profissionais responsáveis por este grande feito. Sinto-me muito orgulhoso em participar da Palavra do Leitor, que é a forma mais democrática existente na imprensa, dando a todos a oportunidade de expressar suas opiniões. Tenham a certeza de que este recorde será batido pelo empenho de todos. Parabéns!

Euclides Marchi

Sano André

Enel

‘Moradores da região protestam contra Enel por falta de energia’ (Setecidades, ontem). Provavelmente a Enel-SP não é incompetente apenas no fornecimento dos serviços de energia elétrica, mas na cobrança também. Para facilitar nossa vida deixamos os pagamentos a Enel em débito automático. Desde 2021 meu marido vem acompanhando que muitas vezes debitam duas cobranças no mesmo mês, para deixarem de cobrar no mês seguinte. Em setembro, enviaram cobrança nos dias 4 e 5, mas ficamos estarrecidos quando, agora em outubro, debitaram novamente uma mensalidade. Quem consegue ligar para reclamar? Estamos à deriva!

Beatriz Campos

Capital

Inteligência Artificial

‘Reflexão sobre o professor do século XXI’ (Opinião, ontem). No seu artigo, referindo-se à IA (Inteligência Artificial), Ênio Cesar de Moraes, em vez de defender ou atacar as novas tecnologias e suas funcionalidades, provoca na classe dos professores uma reflexão. E não é refletir sobre se a IA irá ou não substituí-los. Ele vai além. Propõe, neste novo tempo, em que as máquinas já substituem os humanos , como na indústria automobilística, ao professor despir-se da “arrogância acadêmica”, para justamente se mostrar possuidor de alma, diferentemente de máquinas, que, apesar de possuírem inteligência, não demonstram espiritualidade. A Inteligência Artificial é capaz de emitir conhecimento, mas faz do ouvinte apenas um receptor, um ser passivo. Assim é a relação entre a máquina e o ser humano. Mas professor é humano e se relaciona com o seu aluno, também humano. Nessa relação, o professor deve ser capaz de ir além da emissão de informações. Ele deve usar a criatividade para aguçar a curiosidade dos alunos, promovendo neles o pensamento crítico. Assim procedendo, o professor faz o papel de transmissor de conhecimento, tornando o seu aluno um interlocutor. A IA até pode provocar reflexão no humano, mas não com a maestria de um professor dotado de alma.

Paulo Moriassu Hijo

São Caetano

Washington Olivetto

‘Morre o publicitário Washington Olivetto’ (Cultura&Lazer, ontem). O Brasil se despede do gênio da publicidade mundial Washington Olivetto, que faleceu no domingo. Redator excepcional, foi premiado em Cannes, com um Leão de Bronze, aos 19 anos de idade, já na agência DPZ, sua consagração com comerciais memoráveis. Como empresário, exerceu uma liderança magna. Não por outra razão que, com seus inigualáveis talento, criatividade e sensibilidade humana, fez o Comercial da Paz. Como desejamos que esteja lá no céu, em paz!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)