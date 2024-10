Ecovias bloqueará km 19 da Anchieta para simulado nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (17), às 10h, a Ecovias realizará em São Bernardo um simulado de acidente com múltiplas vítimas e produto perigoso no km 20 da Rodovia Anchieta, sentido litoral. O exercício faz parte do plano de preparação para emergências e bloqueará o fluxo de motoristas em bloqueio no km 19 da pista central da via. Segundo a concessionária, a partir das 8h, o tráfego local será destinado para a pista marginal, também no sentido litoral.

"Todo o trecho será sinalizado para garantir a segurança dos participantes e motoristas, minimizando os impactos no tráfego", informa comunicado encaminhado à imprensa.

Inspirado em um acidente real já vivenciado pelas equipes da concessionária, o treinamento envolverá dois automóveis, uma motocicleta e uma carreta transportando ácido fosfórico, além da simulação de nove vítimas com diferentes níveis de gravidade.

Toda operação deverá ser coordenada pela Ecovias, como parte do Programa de Redução de Acidentes (PRA), em parceria com o Corpo de Bombeiros, 1º Batalhão de Policiamento Rodoviário, Artesp, CETESB, SAMU, Porto Seguro, PAM-SBC, Ísott EcoDry, Ambipar e SMR.

“Estamos sempre buscando formas de aprimorar nossos treinamentos para garantir que nossas equipes estejam prontas para lidar com emergências de alta complexidade”, afirma Márcio Vono, coordenador de tráfego da Ecovias. “A segurança viária é nossa prioridade diária, e esses exercícios são essenciais para otimizar a cooperação com os órgãos parceiros e aprimorar o atendimento aos usuários”, conclui Vono.