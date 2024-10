Ponte Preta abre semana do ?Dérbi 208? com expectativa de retorno do atacante Jeh

A derrota para o Ceará no último sábado, por 1 a 0, fora de casa, já ficou no passado para a Ponte Preta. Acontece que no próximo domingo, o time alvinegro tem pela frente o Dérbi 208 - clássico campineiro contra o arquirrival Guarani - que está marcado para as 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para o clássico da cidade, que também é uma decisão para ambos os lados na luta contra o rebaixamento, o técnico Nelsinho Baptista já sabe que terá uma baixa por suspensão: o volante Emerson Santos. Por outro lado, aguarda a possibilidade do retorno do atacante Jeh, que se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita.

O camisa 9, que não atua desde 30 de agosto, quando sofreu a lesão em um treino, logo após o empate contra o Santos, por 2 a 2, no qual ele tinha feito um gol e dado uma assistência, está em fase final de transição física e será reavaliado diariamente. Se tiver condições, será relacionado.

No mais, a baixa por suspensão é o volante Emerson Santos, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e agora cumpre suspensão. Mas o zagueiro Mateus Silva cumpriu suspensão na rodada passada pela expulsão contra o Botafogo-SP, e está de volta. De qualquer forma, Nelsinho Baptista deve fazer mistério sobre o time titular para o clássico.

Depois de um primeiro turno regular, a Ponte Preta caiu de produção no returno, quando conseguiu apenas duas vitórias em 12 jogos e agora aparece com 35 pontos. Até o momento não entrou na zona do rebaixamento, o que poderia ocorrer em caso de derrota para o grande rival. O Guarani vive um momento dramático, porque ficou na lanterna da Série B por 24 rodadas. Por isso é apontado, pelos estatísticos, como virtual rebaixado para a Série C em 2025.