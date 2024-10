Conab realiza em Angola capacitações na área de produção e comercialização agrícola

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) enviou técnicos para Angola para realizar capacitações sobre o desenvolvimento de políticas de apoio à agricultura. "O objetivo é compartilhar conhecimento e capacitar profissionais angolanos em áreas estratégicas relacionadas à política agrícola, com foco em práticas de produção, aquisição de alimentos da agricultura familiar e monitoramento de safras, além de proporcionar uma compreensão mais profunda das diretrizes e metodologias aplicadas pela Conab no Brasil", disse, em nota, o coordenador de Relações Internacionais da Companhia, Marisson Marinho.

Entre as políticas adotadas no Brasil que serão apresentadas aos angolanos nesta semana está a Política de Garantia de Preços Mínimos. Em julho deste ano, a companhia recebeu uma delegação angolana para tratar sobre o desenvolvimento de políticas de apoio à agricultura no país africano.