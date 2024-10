Camila Cabello quebra silêncio após polêmica com Shawn Mendes e Sabrina Carpenter

Eita! Durante participação no podcast Call her Daddy, Camila Cabello soltou farpas para Shawn Mendes e Sabrina Carpenter após polêmicas. Sua resposta debochada surpreendeu a apresentadora do programa, Alex Cooper.

O drama iniciou com o lançamento do álbum de Sabrina, Short n´Sweet, em que uma de suas faixas, Taste, faz referência ao ex-casal, Shawn e Camila. Porém, a dona do hit Havana nunca tinha se pronunciado sobre a polêmica até uma dinâmica de Eu Nunca, no podcast.

A apresentadora perguntou a artista:

- Nunca tive uma música escrita sobre mim.

Camila não se aguentou e respondeu:

- Tive a sorte de contribuir de muitas maneiras para as grandes músicas do século 21, às vezes eu as escrevi, às vezes elas foram escritas sobre mim, de nada, filhos da p**a.