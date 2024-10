BNDES divulga gabarito do concurso; veja como conferir

O gabarito oficial das questões objetivas do concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi disponibilizado nesta segunda-feira (14), no site da Cesgranrio. A aplicação das provas objetivas e discursivas em todas as capitais brasileiras foi concluída neste domingo (13).

O concurso é para o cargo de analista, nível superior, nas seguintes ênfases: Administração, Análise de Sistemas - Desenvolvimento, Análise de Sistemas - Suporte, Análise de Sistemas - Cibersegurança, Arquitetura-Urbanismo, Arquivologia Digital, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia e Psicologia Organizacional.

Depois de 12 anos sem seleção pública, 42.912 candidatos, do total de 90.871 inscritos, fizeram as duas provas. O número revela uma abstenção de 52,78%, semelhante à registrada no Concurso Nacional Unificado e abaixo da seleção do Banco Central, que ficou em 62.20%.

São oferecidas 150 vagas imediatas e outras 750 para formação de cadastro de reserva. Pela primeira vez na história, o Banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras. Além disso, a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) é de 15%.

Próximas etapas - A nota preliminar da prova discursiva será divulgada no dia 27 de novembro e a nota final, após recursos, no dia 13 de dezembro. No dia 30 de janeiro de 2025, sairá a lista final de aprovados e os classificados para o cadastro de reserva.

Confira o gabarito clicando no link a seguir: https://concursos.cesgranrio.org.br/media/gpoweb-prd-hibrido3/eventos/14/conteudos/6007ffdd-efc8-49dc-8b94-d405a056fba3.pdf?sv=2021-08-06&se=2034-10-12T13%3A52%3A41Z&sr=c&sp=r&sig=DIwr1UAx%2FKcqJJpuBXKhmDKbHI%2BFOeM87Mz8t0f7w%2BU%3D.