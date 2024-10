Guto Volpi e Tite Campanella anunciam apoio a Marcelo Lima em São Bernardo

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), reeleito no primeiro turno, e Tite Campanella (PL), prefeito eleito em São Caetano, anunciaram, nesta segunda-feira, apoio à candidatura de Marcelo Lima (Podemos), que concorre à Prefeitura de São Bernardo contra o deputado federal Alex Manente (Cidadania). Presente ao evento, o ex-prefeito de Ribeirão Pires Clovis Volpi (PSD) também gravou apoio a Marcelo Lima. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), também participou do anúncio.

Ambos no PL, partido do vice Paulo Eduardo na chapa encabeçada por Manente, Tite e Guto afirmaram que foi uma escolha pessoal, a despeito da sigla, apoiar o candidato do Podemos. Na última semana, Marcelo Lima também recebeu apoio formal do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e de Flávia Morando (União Brasil), candidata governista que ficou em quarto lugar no primeiro turno.

Tite, que já foi do Cidadania, afirmou que o fato de conhecer Marcelo Lima há muito tempo pesou na hora de definir apoio. “O Marcelo é uma pessoa de palavra. A palavra dele não faz curva. Ele teve também uma posição muito bacana em 2021, quando fiquei como prefeito interino. Depois o Orlando também me aconselhou muito naquele ano. O apoio que estamos dando endossam principalmente o Marcelo. A pessoa, o caráter e a capacidade gestora dele”, afirmou.

Na última semana, Tite já havia adiantado ao Diário o apoio a Marcelo Lima. Segundo o liberal, o posicionamento pró-Marcelo Lima tem como base sua experiência pessoal, haja vista que tem longa convivência com Manente. O ajudou em quatro campanhas para deputado e até 2022 esteve à frente do Cidadania em São Caetano.

SEM PALAVRA

Clovis Volpi foi contundente nas críticas a Alex Manente, ao destacar que sua decisão foi baseada no cumprimento de compromissos e na capacidade de gestão. “Já tive dissabores terríveis com o adversário do Marcelo. Acho que não serve para governar uma cidade do tamanho de São Bernardo, que passou por excelente mãos. Se eu comparar os dois candidatos, o Marcelo dá de dez a zero, porque é cumpridor de palavra. O Marcelo é o cara ideal, com capacidade, discernimento, honradez, e com sentimento de bom gestor para administrar a cidade”, disse.

Não é a primeira vez que Manente é alvo de críticas de Clovis Volpi. Em entrevista ao Diário, em agosto de 2021, Volpi já havia destacado a falta de palavra do cidanista, à época, a quem acusou de ser um dos protagonistas da instabilidade vivida no governo do prefeito José Auricchio (PSD). Volpi foi taxativo. “Eu não gosto dele. Tudo que combinou nunca cumpriu”, atacou.

Por sua vez, Guto Volpi também ressaltou a capacidade gestora do candidato do Podemos. “É isso que estamos fazendo por São Bernardo. Falando: ‘aqui em São Bernardo tem de ser o Marcelo.”

Marcelo Lima destacou que sua responsabilidade dobra por eventualmente dar continuidade ao governo Orlando Morando e por receber apoio de Tite, Volpi e Guto, bem como reafirmou a importância de discutir a regionalidade.

“São apoios muito importantes, porque não dá para discutir São Bernardo, sem discutir São Caetano, Ribeirão, Rio Grande da Serra. O Grande ABC tem de ser discutido dessa forma, com diálogo. Fazer uma parceria ampla agora, neste momento de campanha, para oferecer o que é melhor a São Bernardo, ao mesmo tempo, pensando no futuro, para governar as sete cidades em conjunto”, pontuou.