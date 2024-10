Raquel Brito passa mal durante passeio ao shopping: - Me deu uma sensação de desmaio

Raquel Brito deixou A Fazenda 16 após se sentir mal durante uma prova. Após ser encaminhada ao hospital, ela passou cinco dias internada e foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no coração. Agora, em tratamento com a doença, a irmã de Davi precisa testar o coração.

Nesta segunda-feira, dia 14, ela contou através dos stories que decidiu dar uma volta no shopping, mas acabou se sentindo mal com uma sensação de desmaio.

- Acho que estou sem sorte, mas sempre colocando Deus na frente de tudo. Estou fazendo um teste, estava andando para testar o coração. Não deu certo e o pior, não andei nem aqui pelo hotel, fui andar no shopping para ver gente, ver loja, distrair minha mente.

E continuou:

- Quando dei dois passos dentro do shopping, minha sorte é que estava vazio, me deu uma sensação de desmaio, parecia que eu ia cair. Estava com mainha e com uma seguidora que me encontrou aqui no hotel. A gente foi e do nada passei mal. Louvo a Deus que o shopping tem ambulatório, me deram remédio para eu me estabilizar novamente.