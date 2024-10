Obituário - 15 de outubro de 2024

SANTO ANDRÉ

Ludovina Rubinato, 99. Natural de Salto (SP). Residia no Jardim Monções, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nadir Fogli Bifulco, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Olga Rodrigues Frameschi, 83. Natural de Braúna (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Purificação Ferreira Brasil dos Santos, 82. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Zuila Santos da Silva, 78. Natural de Barbalha (Ceará). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Cioni Sobrinho, 74. Natural de Cruzália (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nativa Alves de Lima, 69. Natural de Vertentes (Pernambuco). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvana Ferreira Nunez, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edvaldo Saez Nicastro, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Padeiro. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wellington Oliveira Cavalcanti, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Valdecir Pereira de Carvalho, 91. Natural de Rive, distrito de Alegre (Espírito Santo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Dianes Bello Alves, 68. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

João Batista David, 82. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Lisidério Lourenço da Silva, 91. Natural de Pindoba (Alagoas). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

José Laureano Matias, 67. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Keity Fernanda Feles de Sousa Magalhães, 31. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

João Biscainho, 93. Natural de Cajuru (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Milton Roberto Augusto, 65. Natural de Mauá. Residia na Vila Nova Califórnia, em Rio Grande da Serra. Dia 10, em Santo André. Cemitério São Sebastião.