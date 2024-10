Seunghan sai oficialmente do RIIZE dois dias após retorno

O que rolou aqui? Seunghan está oficialmente fora do RIIZE e não faz mais parte do grupo de K-Pop. Na noite da última sexta-feira, dia 11, a SM Entertainment havia anunciado que o artista estaria retornando às atividades após permanecer 10 meses afastado. Porém, no último domingo, dia 13, a situação mudou completamente após um novo comunicado ser emitido informando que ele saiu definitivamente e não é mais um dos integrantes.

Nas redes sociais oficiais do grupo, uma nota escrita pela Wizard Production [ divisão da SM Entertainment responsável pela gestão do RIIZE], foi compartilhada. A empresa começou pedindo desculpas por causar confusão com o anúncio do retorno.

Olá, aqui é a Wizard Production. Primeiro, pedimos sinceras desculpas por ferir o BRIIZE [fandom do RIIZE] e causar confusão com nosso anúncio do retorno de Seunghan em 11 de outubro. Sentimos muito por termos priorizado a posição da Wizard Production, em vez de focar o crescimento alcançado pelos seis membros do RIIZE, que trabalharam duro; o apoio do BRIIZE, que tem sido a maior fonte de força do RIIZE durante essa jornada; e a importância dos momentos que RIIZE e BRIIZE compartilharam juntos.

Sem falar diretamente sobre o assunto, a Wizard Production fez menção ao fato de que algumas fãs ficaram revoltadas com o retorno do artista e pediram a sua expulsão. Seunghan estava afastado desde o final de 2023 após o vazamento de fotos íntimas em que aparecia beijando uma mulher não identificada e fumando um cigarro. As imagens geraram uma grande polêmica e fizeram com que o artista e a empresa emitissem pedidos de desculpas.

Tomamos essa decisão após muito debate, acreditando que se Seunghan retornasse, após refletir sobre seus erros passados, e o RIIZE mostrasse um novo nível de crescimento como grupo, poderíamos proporcionar mais alegria ao artista e aos fãs. No entanto, o anúncio de seu retorno, nós ruminamos cuidadosamente sobre cada uma das opiniões e respostas enviadas pelos fãs, e percebemos que nossa decisão realmente machucou mais os fãs e causou mais confusão, diz o comunicado.

Em seguida, foi revelado que decidiram respeitar a decisão de Seunghan, que pediu para deixar o RIIZE pensando no bem-estar dos fãs e demais seis integrantes da boyband.

Ao mesmo tempo, Seunghan expressou consistentemente seu desejo de deixar o grupo pelo bem dos membros e dos fãs. Por respeito à decisão do artista, estamos anunciando a saída de Seunghan do RIIZE, em vez de se juntar ao grupo. Apoiaremos Seunghan no futuro para que ele possa mostrar seus talentos e seguir seus sonhos.

E finalizou:

Acima de tudo, também pedimos sinceras desculpas por criar dificuldades e confusão para os seis membros que, desde sua estreia, sempre deram tudo de si pensando nos fãs e que tornaram o RIIZE de hoje possível pensando e trabalhando mais do que qualquer outra pessoa em cada momento. Continuaremos a fazer o máximo para apoiar os membros do RIIZE para que eles possam crescer ainda mais no futuro também. A Wizard Production será cuidadosa e cautelosa em todos os assuntos no futuro, e trabalharemos duro para que RIIZE e BRIIZE possam ser felizes juntos por muito tempo.

Seunghan também se pronunciou sobre a saída do grupo. Segundo informações do Soompi, o artista compartilhou uma carta explicando o motivo de sua decisão:

Olá, aqui é Seunghan. Sei que muitas pessoas levaram a sério o assunto do meu retorno às atividades, e eu também estou ciente da seriedade da situação atual. Depois de refletir profundamente se tenho pensado muito apenas em mim, se estou causando muito mal aos membros e à empresa, e se realmente está tudo bem para mim fazer parte do RIIZE, que deveria ser amado, eu só me senti preocupado e apologético. Então, acho que deixar o grupo é o caminho certo para todos. Não quero causar mais mágoa ou confusão para os fãs, e não quero prejudicar ainda mais os membros, e também não quero prejudicar ainda mais a empresa.

Ele ainda agradeceu aos membros e empresa por ter recebido a oportunidade de uma nova chance e frisou que está pensando no bem-estar das fãs, salientando que se sente mal em vê-las brigando entre si por conta da polêmica.

Gostaria de agradecer à empresa e aos membros, que se esforçaram para me dar outra oportunidade, e também estou arrependido e grato às pessoas que me apoiaram todo esse tempo, apesar das minhas muitas deficiências. Eu realmente não quero que o relacionamento entre RIIZE e BRIIZE, que estavam crescendo juntas enquanto se apoiavam, seja prejudicado por minha causa. Também parte meu coração ver os fãs, para quem deveria ser mais do que suficiente apenas amar RIIZE, brigando entre si por minha causa. Eu sinceramente torcerei por RIIZE, a quem eu amo, enquanto espero que eles recebam mais amor no futuro.