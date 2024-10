Polícia entra em confronto com moradores em ato contra falta de luz

Na manhã desta segunda-feira (14), policiais militares entraram em confronto com moradores do bairro Capelinha, no Riacho Grande, em São Bernardo, em ato contra a falta de luz. A manifestação foi realizada na Rodovia Caminho do Mar, que dá acesso à Anchieta, e a entrada para o bairro foi bloqueada pelos manifestantes, que sofrem há quase 70 horas sem energia elétrica.

Em imagens gravadas pela população, equipes da PM (Polícia Militar) jogaram bombas de efeito moral para dispersar a população que estava manifestando na via. Um morador foi atingido por um tiro de borracha nas costas e uma mulher teria sofrido queimadores do após ser atingida por uma bomba de efeito moral.

O líder comunitário do Capelinha, Jussimar Almeida Campos, 41, diz que a manifestação foi pacífica e que moradores ficaram machucados. “Estávamos fazendo um ato pacífico, não travamos totalmente a rodovia, deixamos uma parte liberada, e mesmo assim, infelizmente, a PM usou de forças para agredir os moradores”, disse Campos.

Uma das manifestantes, Jaqueline Soares, 40, falou que a PM não respeitou os moradores. “Chegaram jogando bomba, bateram em duas pessoas, eles miraram a arma para gente. Não tiveram nenhum respeito, nem os manifestantes, nem as crianças que estavam presentes”, pontou Jaqueline.

Até a última atualização da Enel, São Bernardo ainda tinha nesta segunda-feira 28 mil imóveis sem luz. Neste terceiro dia de apagão, 430 mil consumidores continuam impactados com a falta de energia, sendo 280 mil somente na Capital. Não há previsão para restabelecimento total do serviço.