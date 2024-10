Santo André e Mauá seguem sem abastecimento de água após temporal de sexta-feira

Segundo boletim do Governo do Estado, divulgado nesta segunda-feira, Mauá e Santo André ainda estão sem abastecimento de água, um problema enfrentado pela população desde o temporal de sexta-feira. Os bairros Zaíra, Vila Tavares, Sítio Bela Vista, Jardim Cruzeiro, Jardim São Gabriel, Jardim Miranda D'Aviz, Jardim Paranavaí, Jardim Alto da Boa Vista, Jardim Zaíra-Macuco e Parque das Américas são os locais prejudicados em Mauá. Em Santo André, os bairros Jardim São Gabriel, Jardim Santo André, Jardim Marek, Jardim Santo Antônio de Pádua e Cidade São Jorge também seguem com o abastecimento afetado. A Sabesp orientou todos os moradores a fazerem uso consciente da água em toda a Região Metropolitana.