Na Alemanha, Ministério da Economia prevê economia fraca durante o 2º semestre

A economia da Alemanha deve continuar se enfraquecendo no segundo semestre deste ano, afirma o Ministério da Economia do país em relatório mensal. Segundo o documento, o clima nos setores de serviços "se deteriorou visivelmente" nos dados do terceiro trimestre, e este era o setor que vinha compensando parte da fraca produção industrial nacional.

O ministério afirma que a economia deve ver uma melhora gradual a partir do próximo ano, mas ainda a depender do avanço da economia global.

O documento aponta que o mercado de trabalho alemão se recuperou menos do que a expectativa inicial durante o outono do país, e o desemprego aumentou em 17 mil pessoas com ajuste sazonal em comparação com setembro, o que também coloca o setor de trabalho no radar de preocupações. "Com base em indicadores iniciais, as perspectivas de uma recuperação no mercado de trabalho deterioraram-se ainda mais no segundo semestre", afirma.