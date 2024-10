MC Mirella é internada e lamenta ter que ficar longe da filha: Não gosto de vir para o hospital por causa disso

MC Mirella usou as suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, dia 14, para contar que precisou ser internada após passar mal ao decorrer do final de semana. Através de alguns vídeos, ela contou que foi diagnosticada com gastroenterite e lamentou ter que ficar longe de sua filha Serena, de apenas nove meses de vida.

Antes de dar entrada no hospital, Mirella compartilhou que estava com episódios de vômito, e com a internação aproveitou para negar que está grávida novamente.

- Vou ficar internada. Não gosto de vir para o hospital por causa disso. Sempre que estou ruim, internam. Sei lá quantos dias longe de Serena e é gastroenterite, não estou grávida, fiz também tomografia, que mostrou que é gastroenterite. Alguma coisa que bebi ou comi estava contaminado. Babado.