Palavra do Leitor - 14 de outubro de 2024

Doação de órgãos

Talvez a pouca adesão à doação de órgãos esteja ligada à falta de segurança de quem vai recebê-lo. Denuncia veiculada na Band News mostrou o descaso com que as pessoas que necessitam de um transplante são tratadas no Brasil. O laboratório privado PCS, no Rio de Janeiro, responsável pela autenticidade dos órgãos a serem doados, ofereceu o laudo como falso negativo, mas, segundo foi constatado, os pacientes que receberam órgãos, como rins, fígado e coração, foram infectados com o vírus HIV. Imediatamente a FioCruz testou e constatou Aids. Já são seis pessoas contaminadas. O Brasil, que é referência há mais de 60 anos, quebra sua credibilidade ao deixar a situação chegar nesse ponto. É de deixar perplexa qualquer pessoa que toma ciência desse fato. Pior ainda ver candidatos prometendo mundos e fundos na Saúde quando se sabe que o buraco é mais embaixo. Feliz de quem não precisa passar por uma situação dessas, pois a fiscalização que cabe ao Ministério da Saúde deixa a desejar. Menos militância e mais seriedade para com os seres humanos, por favor.

Izabel Avallone

Capital

X

‘Anatel notifica operadoras para reativação do acesso ao X’ (Política, dia 10). Depois de dar ares de bom malandro, botar banca desafiando a nossa Suprema Corte, Elon Musk, depois de 38 dias (desde 30 de agosto) ver bloqueado seu X, paga a multa de R$ 28,6 milhões, define representante no Brasil, como determinou e foi mal-compreendido o ministro Alexandre de Moraes, que, simplesmente, como seu dever, seguiu a nossa Constituição. E com a decisão do ministro, a Anatel foi autorizada a desbloquear a rede social X. Aliás, esse soberbo Elon Musk tem desafiado decisões em vários países. Mas aqui no Brasil teve de se ajoelhar...

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Metrô

‘Governador reúne prefeitos para planejar investimentos na região’ (Primeira Página, dia 11). O governador Tarcísio de Freitas não precisa fazer muitas reuniões com os prefeitos para decidir quais os investimentos o Estado deve fazer no Grande ABC. Se ele trouxer a Linha 20-Rosa do Metrô, que é o sonho de toda a nossa região, já vai ter assegurado o seu retrato na galeria de personagens históricos.

Teresa de Fátima Vicks

Santo André

Sem luz

‘Temporal causa sete mortes em SP, sendo uma Diadema’ (Setecidades, ontem). A chuva ocasionou sérios danos. Entretanto, mais uma vez as pessoas ficaram às escuras e sem esperanças, pois a Enel mais uma vez deixou a desejar no atendimento a seus clientes. .

Marcos Roberto Silva

Rio Grande da Serra

Eleição na Capital

Na última pesquisa para o 2º turno, Guilherme Boulos foi premiado com 58% de reprovação. Se perguntarem “Lembra quando você, cansado, após exaustivos dias de trabalho, na volta para casa, ficava horas dentro do ônibus e muitas vezes precisava descer, caminhar quilômetros por causa dos congestionamentos provocados pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) em São Paulo, a mando de Boulos”?, com certeza a reprovação chegará aos 100%. Basta ligar o lé com o cré!

Beatriz Campos

Capital

Eleição nos EUA

‘Obama participa de comício de Kamala Harris’ (www.dgabc.com.br). EUA vão derrotar de uma vez por todas a extrema direita supremacista branca racista. Good bye, Trump, volte para o esgoto de onde nunca deveria ter saído!

Valdir Bentley

Diadema