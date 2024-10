Charge - 14 de outubro de 2024

O domingo foi marcado por protestos no Grande ABC. Após dois dias sem luz, moradores de dois bairros de São Bernardo realizaram manifestações contra a Enel por conta da demora para o restabelecimento da energia elétrica. O município foi um dos mais afetados pelo apagão na Região Metropolitana, após temporal na noite de sexta-feira (11). Segundo a Defesa Civil do Estado, as rajadas de vento bateram recorde e chegaram a 107,6 km por hora.

O primeiro ato ocorreu no início da tarde, na Avenida Maria Servidei Demarchi, quando moradores do Terra Nova fecharam uma pista. O grupo com cerca de 15 pessoas levou cartazes, caixa de som e panelas para chamar a atenção da situação no bairro, que ficou sem energia após um pinheiro derrubar a fiação elétrica. De acordo com informações dos moradores, a previsão dada para restabelecimento no local era de até quatro dias úteis.