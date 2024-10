Moradores de São Bernardo continuam sem energia elétrica após temporal de sexta-feira

A Enel Brasil informou na manhã desta segunda-feira (14) que 28,1 mil moradores de São Bernardo ainda estão afetados pela falta de energia elétrica. Desde sexta-feira, após o forte temporal que atingiu a região com vendaval de 107 km/h, cidades como São Caetano, São Bernardo e Santo André registraram falta de luz durante o fim de semana. A falta de energia elétrica também afetou a distribuição de água em diversas cidades; Mauá registrou 18 bairros sem água, e Santo André, São Caetano, São Bernardo e a capital estão entre as áreas com problemas de abastecimento.

Ainda não há previsão para a normalização dos serviços.