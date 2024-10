Grande ABC tem 968 vagas de trabalho nos centros públicos

Os serviços de recolocação mantidos pelas prefeituras do Grande ABC oferecem 968 vagas de emprego nesta semana. Os postos são destinados a profissionais de várias áreas, incluindo até a possibilidade de estágios.

Em Mauá, o Sine – Casa do Trabalhador, antigo Centro Público de Trabalho e Renda tem 234 oportunidades profissionais, em empresas da cidade, de municípios da região. A lista é atualizada diariamente.

Entre os exemplos de vagas disponíveis estão: atendente de lanchonete, motorista carreteiro, estoquista, atendente de farmácia (PCD), operador de empilhadeira, açougueiro, operador de máquinas (PCD), mecânico e recepcionista.

A lista completa, inclusive se as oportunidades exigem experiência ou não, além de benefícios, salários e locais de trabalho, pode ser consultada em: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados devem comparecer ao Sine – Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires está com 60 vagas. Os interessados devem se deslocar ao local e realizar a candidatura. A seleção ocorre no Posto Atende Fácil, na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro, das 8h às 17h.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema tem 214 vagas, para todos os níveis, incluindo seis vagas exclusivas para pessoas com deficiência e cinco de estágio. Destaque para as 100 vagas de auxiliar de operações , com conhecimento em processamento de mercadoria de pequeno e médio porte. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Em São Caetano, são 460 vagas. os interessados devem acessar o site da Prefeitura (saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego.