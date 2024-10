Guto Volpi: ‘maior desafio da próxima gestão será o clima’

O prefeito reeleito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), acredita que seu segundo mandato, que terá início no dia 1º de janeiro, deverá fluir “mais facilmente” devido ao fato de a cidade estar muito bem-encaminhada, mas prevê que enfrentará um grande obstáculo pela frente: o clima.

“Teremos um desafio climático muito intenso pela frente. O clima vai ser o grande tema de todas as gestões. Do país, do planeta. Temos a previsão de que 2025 será o ano mais quente (da história). Isso muda tudo”, pontuou.

Guto adotou a Agenda 2030 (plano de ação global das Nações Unidas para promoção do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza), quando ainda era presidente do Legislativo. Com projeto pioneiro, criou a Câmara 2030, que englobou parte do plano da ONU, adequando a Casa para um futuro mais sustentável.

“Quando vim a prefeito eleito, comecei a intensificar as ações e vou intensificar ainda mais o trabalho da Agenda 2030 com as crianças, que têm feito essa transformação (de um planeta mais sustentável) dentro de casa. O clima vai preocupar todo mundo, dentro de um curto espaço de tempo”, afirmou.

Ribeirão Pires está localizada em área de proteção e recuperação de mananciais, com mais de 430 nascentes distribuídas pela cidade. Como reforço à preservação do meio ambiente, a Prefeitura vem realizando manutenção das nascentes e o monitoramento do Rio Guaió.

“Somos abençoados por esse cerco verde. Paranapiacaba, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra ainda têm essa área de mata muito forte, e é preciso blindar isso para equilibrar com outras cidades que têm maior adensamento urbano”, destacou.

Guto destacou que a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) terá um papel muito importante nos próximos anos no enfrentamento das mudanças climáticas. Com a privatização, a meta é a universalização dos serviços e a redução das perdas de água, recurso valioso frente aos eventos climáticos extremos frequentes, tendo em vista que o ciclo da água está diretamente ligado ao clima.

“Estamos trabalhando todas as nascentes, monitorando o rio. Tem, também, um papel muito importante o compromisso da Sabesp, agora com a priva-tização, com o governo do Estado até 2030. Se todas as ações acontecerem, serão medidas preventivas importantes”, pontuou.

ORÇAMENTO

Guto Volpi afirmou ao Diário que o orçamento de Ribeirão Pires está bem estruturado e atende às demandas. “Toda a infraestrutura que a cidade criou, inclusive a do hospital (Santa Luzia), é orçamento público. É tesouro. Então, estamos bem tranquilos com isso”, pontuou.

Segundo o prefeito, a cidade fica agora na dependência de novos investimentos dos governos federal e estadual, em especial para a área da habitação. Guto fez questão de destacar que a cidade tem boa relação tanto com o Estado quanto com a União e que, neste novo mandato, vai em busca de mais recursos.

“Temos um relacionamento muito bom, democrático e legítimo. Vamos intensificar isso por meio dos parlamentares, porque somos uma cidade que depende dos recursos do governo federal e estadual”, afirmou.

A relação tranquila entre Executivo e Legislativo deve continuar no próximo mandato. Volpi contará, a partir do próximo ano, com dez dos 17 vereadores em sua base e com chances de contar com mais um.

O prefeito destacou que a Câmara sempre foi parceira da Prefeitura. “Há diálogo. Vamos continuar com esse diálogo franco e aberto”, afirmou.