Taka sai na frente de Filippi, mas segundo turno tem empate técnico

O primeiro levantamento do Instituto Paraná Pesquisas contratado pelo Diário sobre o segundo turno das eleições em Diadema mostra empate técnico entre o engenheiro Taka Yamauchi (MDB) e o prefeito e candidato à reeleição, José de Filippi Júnior (PT), com ligeira vantagem numérica para o ex-presidente da SPObras, a exatas duas semanas da segunda etapa do pleito municipal.

Segundo a consulta, que teve a coleta de dados realizada entre a quinta-feira e ontem, o emedebista soma 45,6% das intenções de voto, contra 43,4% do petista no cenário estimulado, quando o entrevistador apresenta ao eleitor os nomes dos candidatos. Outros 6,5% disseram votar em nenhum, branco ou nulo, e 4,5% disseram não saber em quem votar ou não responderam.

Apesar da vantagem de 2,2 pontos percentuais favoráveis ao oposicionista, Taka e Filippi estão em empate técnico, tendo em vista que a margem de erro do levantamento é de 3,8 pontos porcentuais, para cima ou para baixo. Assim, considerando este dado, o petista, no melhor cenário, pode ir a 47,2%, enquanto o ex-presidente da SPObras, no pior, cairia a 41,8%.

Levando em conta as intenções de voto válidas (com a exclusão de brancos, nulos e eleitores que não responderam), que é como o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulga o resultado das eleições, Taka tem 51,2%, contra 48,8% de José de Filippi.

O novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas reafirma a disputa acirrada entre o emedebista e o petista que se verifica desde o início da campanha eleitoral e que se materializou no resultado do 1º turno, no qual Taka conquistou 106.141 votos (47,4%) e Filippi, 100.983 (45,1%).

No cenário espontâneo, no qual o eleitor aponta o candidato em que vai votar sem que o agente lhe apresente nomes, Taka tem 39,2% das intenções de voto, contra 36,8% de Filippi e 0,6% de outros nomes citados. Brancos, nulos ou eleitores que disseram não votar em nenhum somam 6,5%. Não souberam ou não quiseram responder 17% - indicador este que sinaliza ser elevada a fatia do eleitorado ainda desinteressada no segundo turno da eleição.

REJEIÇÃO

Ao avaliar o potencial eleitoral de cada candidato, o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostrou também maior rejeição a José de Filippi. Entre os entrevistados, 41,7% disseram que não votariam no prefeito e postulante à reeleição “de jeito nenhum”, contra 36,9% em Taka Yamauchi. Revela ainda idênticos patamares de consolidação dos votos. Segundo a consulta, 35,8% “com certeza” votariam no petista, contra 35,5% no emedebista.

O candidato oposicionista é o preferido entre os homens (47,7% a 44,1%) e leva a melhor também entre as mulheres (43,8% a 42,7%). No corte por faixas etárias, Filippi derrota Taka no extrato de 16 a 24 anos (42,4% a 41,2%), mas o emedebista é o preferido nos cortes de 25 a 59 anos (variando de 45,8% a 48,2%) e o petista, no de 60 anos ou mais (46,3% a 41,9%).

O prefeito se sai melhor entre eleitores do ensino fundamental (48,8% a 40,4%), mas Taka derrota Filippi entre os entrevistados com ensino médio (48,3% a 39,6%) e superior (48,4% a 43,5%). Por fim, o emedebista é o preferido entre os economicamente ativos (47,5% a 43,1%), enquanto o petista leva vantagem entre os economicamente não ativos (44,1% a 41,3%).

O instituto entrevistou 710 eleitores. A pesquisa tem grau de confiança de 95%, o que significa dizer que, se fosse repetida 100 vezes, o resultado seria o mesmo em 95 delas. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código alfanumérico SP-00949/2024.