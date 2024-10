Prefeitura diz que Diadema ainda tem 110 pontos sem luz

A Prefeitura de Diadema informou que, após quase 42 horas, 110 pontos do município ainda estão sem luz. Cerca de 80% do município ficou sem energia elétrica por conta do temporal que atingiu São Paulo na noite de sexta-feira (11). Ainda de acordo com a administração, também existem registros de queda de árvores para serem atendidos, que necessitam da desenergização da rede para que as equipes do Paço possam atuar.

Devido aos estragos provocados pela chuva e pelo vento na cidade, a Prefeitura decretou ontem situação de emergência para acelerar as ações de recuperação das estruturas que foram danificadas pelo temporal. Além disso, o município também criou um gabinete de crise para lidar com as consequências.

O prefeito José de Filippi Júnior (PT), se reuniu na manhã deste domingo com a direção da Enel para cobrar o restabelecimento nos bairros da cidade que ainda estão às escuras. Conforme informou o Paço, seis equipes da Enel vão reforçar o trabalho em Diadema - os técnicos vieram do Rio de Janeiro e do Ceará.

O município registrou duas vítimas em decorrência da tempestade. Um homem de 40 anos morreu no bairro Casa Grande após ser atingido por uma árvore e uma pessoa ficou ferida devido à queda de um galho, mas foi socorrida por equipes da Prefeitura.

De acordo com a Defesa Civil de Diadema, a cidade registrou, na sexta-feira, rajadas de vento de 90 km por hora e 35 quedas de árvores. As telhas da casa paroquial da Igreja Matriz foram arrancadas pelo vento, motivo pelo qual a missa que seria realizada na manhã de ontem, em celebração à Nossa Senhora Aparecida, foi cancelada.