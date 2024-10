Vera Viel recebe alta da semi-intensiva e apresenta boa evolução

Vera Viel passou por uma importante cirurgia na última sexta-feira, dia 11, para a retirada de um turmo raro e maligno da perna esquerda. Além disso, no último sábado, dia 12, celebrou a chegada de seus 49 anos de idade, recebendo declarações nas redes sociais de amigos e familiares.

Porém, a esposa de Rodrigo Faro teve uma companhia mais do que especial durante a noite. Isso porque Helena, sua filha caçula de 11 anos de idade, fez questão de dormir com a mãe e passar a noite no hospital, como Vera mostrou nos Stories.

Agora, na manhã deste domingo, dia 13, Viel recebeu a esperada alta da semi-intensiva e foi levada para o apartamento, como informa o boletim médico.

A paciente Vera Lucia Viel Faro recebeu alta da unidade semi-intensiva e segue internada em apartamento. Apresenta boa evolução clínica, sem intercorrências.

Vera Viel está internada no Hospital Albert Einstein em São Paulo e seguirá sob observação médica.