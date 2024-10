Famosos marcam presença na pré-estreia de Maníaco do Parque e Abraço de mãe

No penúltimo dia de Festival do Rio, algumas celebridades se juntaram para prestigiar a pré-estreia do filme Maníaco do Parque, que tem estreia prevista para próxima sexta-feira, dia 18.

O filme conta a história do serial killer brasileiro que foi condenado por atacar 23 mulheres e assassinar 10 delas nos anos 1990. Ele cometia os crimes, e escondia os corpos, no Parque do Estado, em São Paulo, e, por isso, o codinome.

O ator Silvero Pereira interpreta o personagem principal, Francisco, esteve presente na pré-estreia, assim como a atriz Giovanna Grigio, que interpreta Elena, a repórter que conta toda a história do criminoso.

No mesmo dia também teve a pré-estreia de Abraço de Mãe, um filme que fala sobre a histórica tempestade tropical de 1996.

Marjorie Estiano esteve presente e ela fará a personagem principal Ana, uma bombeira que, junto da sua equipe, enfrenta uma batalha de salvar a vida das pessoas durante a tempestade.

A atriz Chandelly Braz interpreta Cristina no filme e com um vestido transparente esteve presente no evento do longa que tem previsão de estreia para esse mês.