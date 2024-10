Karen Junqueira se casa com médico ortopedista em cerimônia intimista no Rio de Janeiro

União celebrada com sucesso! No finalzinho do último sábado, dia 12, Karen Junqueira oficializou o relacionamento com Henrique Yazeji, médico ortopedista que mantém as redes sociais privadas.

A cerimônia aconteceu de forma muito intimista no fim da tarde, recebendo apenas os familiares e amigos mais próximos para comemorar a troca de alianças. Entre eles, os nomes de Lívia Rossi, Rafael Senna e Leandro Portela estavam por lá.

O casal escolheu Marcelo Pereira, irmão da atriz, e Filipe Yazeji, irmão do noivo, para serem os celebrantes do momento.