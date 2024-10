Ludmilla recebe participação especial de Ivete Sangalo no palco do Numanice

Na noite do último sábado, dia 12, Ludmilla recebeu a participação de ninguém mais ninguém menos do que Ivete Sangalo em uma das apresentações do Numanice! Veveta levou a plateia à loucura ao subir no palco do show, que aconteceu em Campinas. Um dos momentos mais animados, foi quando a dupla colocou os fãs para dançar ao cantarem juntas o hit Macetando.

Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, também subiu no palco. As duas não apenas ficaram abraçadinhas, como também deram um beijo. Silvana Oliveira, mãe de Lud, prestigiou a apresentação e ainda posou toda sorridente para cliques carinhosos com a nora.

MC Daniel foi uma das celebridades que marcou presença no evento. Bianca Andrade chegou belíssima com um vestido preto tomara-que-caia e óculos escuros. Mileide Mihaile escolheu um look de estampa tropical para curtir a noite. Cariúcha também esteve por lá e aproveitou muito o show.