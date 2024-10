Raul Gil faz homenagem emocionante ao se despedir de Ary Toledo

Raul Gil dedicou uma emocionante homenagem a Ary Toledo nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o apresentador escreveu um belíssimo texto se despedindo do humorista, que morreu no último sábado, dia 12, aos 87 anos de idade.

O comandando do Programa Raul Gil exibiu uma imagem em que os dois aparecem juntos no palco e lamentou a perda do amigo:

Meu querido amigo Ary Toledo, hoje o Brasil perde um dos maiores humoristas de sua história, e eu perco muito mais: meu irmão de alma, meu melhor amigo. A dor que sinto é imensa, porque sua ausência torna tudo mais vazio e sem graça. A tristeza de saber que você se foi é profunda, e a sensação de que meus amigos estão partindo um a um é dolorosa demais para descrever.

Em seguida, o comunicador exaltou o comediante e disse que sua alegria continuará viva.

Você sempre trouxe alegria por onde passava, e agora fica um silêncio que ecoa essa perda irreparável. Minhas sinceras homenagens a você, que fez o Brasil rir como poucos, mas que também foi uma das pessoas mais generosas e especiais que eu conheci. Descanse em paz, meu amigo. Sua luz jamais será esquecida, e sua alegria continuará viva em nossos corações, mesmo que hoje tudo pareça mais triste sem você.

Raul finalizou dizendo que lembrará de Ary com um sorriso no rosto.

Mas eu sei que, onde quer que esteja, você já está arrancando gargalhadas de quem está por perto, fazendo as piadas que só você sabia contar. E, de vez em quando, vou rir sozinho lembrando das nossas histórias, porque, mesmo na dor, você ainda me faz sorrir. Vá com Deus, Ary, e continue espalhando essa alegria onde quer que você esteja.