Popó derrota 'El Chino' em luta principal do Fight Music Show 5 e desafia Pablo Marçal

Na luta mais aguardada do Fight Music Show 5 (FMS), Acelino Freitas, o Popó, sofreu contra Jorge "El Chino" Miranda na luta principal do card, mas venceu, por decisão dos juízes. Com a expectativa de dominar, o brasileiro acertou bons golpes ao longo do combate, mas se assustou com o ímpeto do argentino, que chegou a ironizá-lo no ringue. Em todas as outras edições, Popó venceu sem dificuldades seus combatentes - na última, nocauteou Bambam, ex-BBB, em poucos segundos.

O desempenho neste ano surpreendeu os fãs e torcedores na Arena Portuguesa, em São Paulo. Além disso, o combate, que estava programado para seis rounds, foi dado como terminado após o quinto. Não houve explicações oficiais até o momento. O Estadão questionou a organização do evento a respeito, mas não obteve retorno; caso ocorra, a matéria será devidamente atualizada.

El Chino foi o adversário mais completo que Popó encarou no FMS. O evento, que embates entre lutadores profissionais e influenciadores digitais preza, principalmente, pelo entretenimento. Neste ano, além de Popó, MC Livinho e ex-BBB Hadballa foram alguns dos nomes que subiram ao ringue. Entretanto, o argentino neste ano foi, de fato, um lutador profissional.

Na carreira, ele conta 82 lutas no cartel, com 59 vitórias, 22 derrotas e um empate. Sagrou-se tricampeão latino da Organização Mundial de Boxe (WBO) e chegou a tentar o título mundial, mas nunca conseguiu. No combate deste sábado, contra Popó, conectou bons golpes e colocou o tetracampeão mundial em perigo. Aos 49 anos, o brasileiro demonstrou cansaço para acompanhar o ritmo do rival.

Com provocações de El Chino ao longo do embate, Popó chegou a cambalear após um dos golpes do rival. Por outro lado, também o ironizou ao longo da luta no ringue. O clima era de rivalidade antes do encontro neste sábado. No último mês, Popó acertou uma cadeirada no argentino durante uma coletiva de imprensa, após El Chino rasgar uma camisa da seleção brasileira.

Mesmo assim, com boas esquivas e mantendo o domínio em certos momentos do combate, Popó, o "Dono da Festa" no FMS ficou a vitória unânime dos juízes. Após o combate, desafio Pablo Marçal, candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo neste ano, como sua luta de despedida dos ringues.

"O argentino é muito experimentado, mas não tenho nada pra provar pra ninguém. Se Marçal estiver aqui e se veio hoje, se for homem suficiente para assumir as suas palavras, sobe aqui no ringue e fala pra esse público e pro Brasil todo que está nos assistindo", afirmou Popó, ao canal Combate após a luta. Antes da definição do card, o influenciador o desafiou para um combate. "Esta é a minha última luta oficial. Agora só se for o Pablo Marçal e pronto."