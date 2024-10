Celebração em alta velocidade

Em celebração ao Dia das Crianças, o Kart Premium ABC, situado nas dependências do Auto Shopping Global, em Santo André, abriu as portas a estrelas mirins do mundo digital.

O evento, realizado na tarde da última quinta-feira (10), tornou-se tradição, intitulada Desafio Premium de Kart, que, desde 2005, é programado todos os meses com a participação de convidados. Este mês, o Kart Premium convidou dois pequenos, um influencer e um ator, em homenagem às crianças.

Cecília Andrade, 8 anos, reúne mais de 23 mil seguidores no Instagram e 1.120 inscritos em seu canal do YouTube, redes monitoradas pela mãe, Camila Andrade. A pequena começou a carreira aos 3 anos, gravando vídeos para seu canal. “Vamos continuar com o que ela quer, desde que esteja se divertindo”, afirma.

Em entrevista ao Diarinho, a pequena revela que esta já é quarta vez que pilota no Kart Premium ABC. “Normalmente eu fico em segundo lugar e , às vezes, em terceiro”, relembra, “Hoje (quinta-feira), vim para me divertir. Se eu não ganhar, não tem problema”, destaca.

Cecília tinha como plano para o fim de semana um almoço em comemoração ao Dia das Crianças. “Vai ser muito legal para mim. Vou aproveitar com o meu papai e com a minha mãe. E pretendo brincar com meu cachorro.”

Já o criador de conteúdo Gabriel Peres, 9 anos, atualmente está na marca de 34,4 mil seguidores no Instagram. E seu perfil ele mostra um pouco de sua rotina, brincadeiras e eventos que frequenta juntamente com seus pais. Pilotar um kart, no entanto, foi algo inédito, situação que o deixou muito ansioso. “Quero acelerar, alcançar altas velocidades”, declara.

O pequeno, que estreou no mundo dos influencers com um comercial de pijama, também mandou um recado especial em comemoração a todas as famílias que acompanham o Diarinho: que sempre comemorem o Dia das Crianças! “Mesmo que você seja um adulto, sempre terá uma criança dentro de você”, diz.

Os pilotos tiveram a oportunidade de acelerar na pista, vivenciando a emoção da velocidade em um ambiente seguro e divertido. Além da emoção da competição, o evento proporcionou um momento de lazer e descontração para as famílias, que puderam acompanhar de perto a alegria das crianças enquanto se divertiam ao volante.