Ribeirão Pires reforça a sinalização viária na cidade

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, está ampliando o reforço de sinalização viária em vários bairros da cidade. A iniciativa visa aumentar a organização do trânsito, o que resulta em segurança para pedestres e motoristas.

Ao longo da semana, ruas do Ouro Fino Paulista receberam reforço de sinalização. A Rua Dourados, por exemplo, recebeu pintura viária e placas de trânsito foram instalados em postes da via, recentemente asfaltada. Lombadas foram pintadas para melhorar a visualização e algumas rotatórias também receberam tinta nova.

No bairro Bertoldo, a Avenida Miguel Prisco recebeu a equipe do Departamento de Mobilidade Urbana, que pintou as duas rotatória que há na via. Além disso, todas as marcações de solo também foram reforçadas.

O Centro também não ficou de fora da ação. Diversas vias do local receberam novas faixas de pedestre, com marcações que indicam olhar para os dois lados antes de atravessar a rua.

“Esse é um serviço que sempre fazemos por toda a cidade. A ideia de reforçar as sinalizações é oferecer mais segurança ao pedestre e também ao motorista. Com mais segurança, há menos ocorrências e chances de acidentes graves”, declarou o subsecretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Marcos Franco.

A Avenida Francisco Monteiro, umas das principais da cidade, também recebeu atenção. As linhas simples seccionadas, assim como a faixa contínua foram totalmente retocadas. A via recebeu faixas de pedestres novas e outras foram reforçadas.

Já no Centro Alto, os postes receberam pintura amarela, para melhorar a sinalização. O retoque também ajuda a ampliar a iluminação feita pelo ponto de luz durante o período da noite.

A ação é contínua no município para garantir não apenas a segurança, mas também a eficiência no trânsito. O cronograma de melhorias na sinalização viária é elaborado com base em estudos técnicos e demandas da comunidade, priorizando as áreas com maior fluxo de veículos e pedestres e onde há maior necessidade de intervenções.