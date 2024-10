Plataformas do Diário têm 2,1 mi de ‘views’ na eleição

O Diário bateu o recorde de visualizações em suas plataformas digitais em um único dia em 6 de outubro, data do 1º turno das eleições municipais. A cobertura em tempo real da votação nas sete cidades e a apuração dos resultados rendeu 2.123.088 de impressões dos conteúdos produzidos pela equipe do jornal, número jamais alcançado. A contagem é aferida pelo Google Analytics e Meta Business.

Para atingir a audiência, o jornal mobilizou toda a sua equipe desde as primeiras horas do domingo passado. Além da distribuição de conteúdos no portal e nas redes sociais, Instagram e Facebook, o Diário entregou 3 horas e 25 minutos de programação ao vivo da DGABC TV com os apresentadores Mariana Gutierrez e Wilson Guardia.

O Instagram foi a plataforma mais utilizada pelos leitores do Diário para se informar sobre o dia a dia de candidatos e eleitores, com 1,7 milhão de impressões. Já o site contou com 366 mil visualizações, boa parte interessada em acompanhar a totalização dos votos em tempo real – o portal importava os dados diretamente dos computadores do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

“Este momento é um marco para nós, pois realizamos a maior e mais completa cobertura digital da história do Diário. É gratificante ver o comprometimento e a dedicação de nossa equipe, que entrega informações em tempo real com precisão e agilidade. A integração entre nossas plataformas digitais e impressa demonstra que inovação e tradição podem caminhar juntas no prol de um jornalismo de excelência”, diz o gerente de Mídias Digitais, Rafael Santos.

Para o diretor de Redação, Evaldo Novelini, a diretriz acertada com a equipe, de priorizar a entrega do conteúdo nos canais digitais, colaborou para o sucesso da audiência. “Ninguém mais espera a edição do dia seguinte para ver o que aconteceu durante o processo de votação nem vai dormir antes de saber qual o próximo prefeito e qual a composição da Câmara de sua cidade, daí a necessidade de investir cada vez mais na divulgação imediata do que está acontecendo de mais importante na região, sem abrir mão da curadoria especializada de profissionais do jornalismo.”

As reportagens mais procuradas em 6 de outubro durante o período de votação, das 8h às 17h, foram exatamente as que traziam as impressões dos principais candidatos logo depois de comparecerem às urnas. O texto em que o prefeiturável de São Bernardo, Alex Manente (Cidadania), reclamava de boca de urna praticada pelos seus adversários, por exemplo, ficou por muito tempo entre as mais lidas.

Para acompanhar todos os políticos que tinha chance de vitória, segundo pesquisas divulgadas pelo Diário nos dias que antecederam o 1º turno, o jornal reforçou sua equipe de profissionais, que atuaram em esquema de plantão ao longo do domingo. “Além do trabalho em tempo real feito nas plataformas digitais, ainda entregamos nas bancas e nas casas dos assinantes, logo na madrugada de segunda-feira a edição impressa com todos os resultados da eleição no Grande ABC, na Capital e nas principais cidades do Brasil”, ilustrou Novelini.

O próximo desafio, para o qual a equipe do Diário já está se preparando, ocorre no dia 27, quando eleitores de três das sete cidades do Grande ABC – São Bernardo, Diadema e Mauá – voltarão às urnas para definir quem pretendem ver no comando das respectivas prefeituras a partir de 1º de janeiro de 2025.