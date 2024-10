Enel entra na mira do Procon-SP

O Procon-SP vai notificar a Enel para que explique os motivos da demora para restabelecer o fornecimento de energia elétrica para consumidores de vários bairros da Capital e de outros municípios da RMSP (Região Metropolitana de São Paulo). O órgão também monitora relatos de problemas em cidades do interior, atendidas por outras concessionárias para igualmente notificá-las, bem como está atento a impactos em hospitais e instalações médicas e de saúde, incluindo residências nas quais há equipamentos de suporte à vida.

O órgão paulista de defesa do consumidor quer saber como está sendo feito o atendimento ao consumidor e para atender eventual aumento pontual das demandas de consumidores; quais os eventos que geraram as interrupções e as medidas adotadas para reparos necessários à retomada da distribuição dentro do prazo regulamentar; qual a estrutura de pessoal de prontidão para atuar em emergências, considerando que os eventos climáticos extremos tinham sido alertados pelos serviços de meteorologia há alguns dias; medidas estruturantes eventualmente adotadas desde os eventos semelhantes ao longo do último ano; e quais instrumentos ou serviços de informação meteorológica a empresa possui para orientar sua resiliência em situações como estas.

As equipes do Governo de SP seguem mobilizadas, atuando nas ocorrências devido às fortes chuvas que atingiram o Estado na noite desta sexta-feira (11). O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil do Estado monitoram a situação e auxiliam os municípios, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e demais pastas.

ATUALIZAÇÃO

Desde ontem as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atenderam mais de 500 ocorrências em todo o Estado, entre quedas de árvores e desmoronamentos de muros. No total, sete pessoas morreram, sendo 3 em Bauru, 2 em Cotia, uma em Diadema e uma na Capital. Em Taboão da Serra, cerca de 30 pessoas estão desalojadas, recebendo apoio com ajuda humanitária da Defesa Civil e das equipes municipais. A prefeitura local decretou situação de emergência.

As rodovias afetadas pelas chuvas já estão totalmente liberadas, sem interrupções de tráfego. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, que foi interrompida pela manhã devido aos fortes ventos, está funcionando normalmente.

SERVIÇOS

De acordo com os dados das concessionárias de energia elétrica à Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), neste momento, cerca de 1,4 milhão de clientes são impactados pela falta de abastecimento na Grande São Paulo pela Enel. Já de acordo com a CPFL, são 2.668 consumidores interrompidos na CPFL Paulista, 594 na Piratininga e 99 na Santa Cruz, o que representa 0,05% do total atendido pelo grupo. A Elektro possui 6 mil clientes sem energia, sendo 91% dos casos reestabelecidos.

A equipe de fiscalização da Arsesp, em conjunto com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), está atuando diretamente no Centro de Operação da Enel, acompanhando de perto as ações da concessionária para restabelecer a energia elétrica na capital paulista e em diversas cidades do estado. Tão logo as empresas reestabeleçam a energia serão investigadas as causas e eventual responsabilidade.