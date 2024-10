Depois de 24 horas, região ainda tem 137 mil imóveis sem energia elétrica

Depois de quase 24 horas do início da tempestade que atingiu o Estado de São Paulo na noite de sexta-feira (11), o Grande ABC ainda tem 137 mil imóveis sem energia elétrica. Segundo balanço da Enel, são 70,4 mil moradores afetados em São Bernardo e 66,6 mil em Santo André. Na Região Metropolitana de São Paulo, 1,3 milhão de consumidores permanecem sem luz na noite deste sábado (12) e não há previsão para o restabelecimento total do serviço.

A empresa informou que acionou um plano emergencial e desde o início da noite de ontem o serviço teria sido restabelecido para cerca de 750 mil clientes - 2,1 milhões foram afetados pelo apagão na noite de sexta-feira.

No momento, 1,6 mil técnicos atuam em campo e a empresa disse que pretende mobilizar no total 2,5 mil profissionais, inclusive com equipes adicionais de outros estados, como Rio de Janeiro e Ceará. “Em alguns casos, o trabalho para restabelecer a energia é mais complexo, pois envolve a reconstrução de trechos inteiros da rede”, disse em nota a Enel.

Além do Grande ABC, outros municípios também seguem sem energia, como a Capital, com cerca de 870 mil clientes, Taboão da Serra com 91 mil unidades e Cotia com 79,8 mil.