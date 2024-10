Giovanna Ewbank conta sua reação ao ver Bruno Gagliasso fantasiado: - Levei um susto

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso sempre arrasam no tapete vermelho! No Baile de Halloween da Sephora, que aconteceu na última sexta-feira, dia 11, não foi diferente; os dois foram fantasiados do filme Pobres Criaturas e o ator teve uma caracterização surpreendente!

Ewbank começou explicando o motivo de terem escolhido essa produção para se inspirarem:

- Acho que foi um dos melhores filmes atuais. Acho que fazia muito tempo que a gente não via um filme tão incrível como Pobres Criaturas. Meu parceiro ali... eu sou uma criatura e ele também já foi uma criatura.

Bruno foi do personagem Dr. Godwin Baxter, que tem o rosto todo deformado, enquanto Giovanna foi de Bella Baxter. Ao ver o marido, a atriz disse que teve uma reação inusitada:

- Eu levei um susto! Ele ficou esquisito, ficou todo... dá uma aflição. Mas adoramos. Ele curte muito. Você vê que ele não sai do personagem.

Ao ser questionada sobre o Surubaum, programa apresentado por ela e Gagliasso, a apresentadora respondeu que eles não tiveram medo de como o público receberia, já que disse que sempre tem gente que vai gostar, ou não. Para Giovanna, falar sobre sexo é importante, mas o que eles apresentam fala muito além:

- A gente não fala só sobre sexo no Surubaum. A gente falou sobre diversos temas importantíssimos, como menopausa, abuso, tabus, masculinidade... Então, eu acho que acaba viralizando muito a parte do sexo. Mas se vocês forem assistir todos os programas, todos têm um tema muito importante e muito legal. Mas, claro, acaba viralizando o que é mais polêmico, então, não, a gente não teve medo, porque a gente sabia que teriam pessoas que iriam gostar e pessoas que iriam criticar, como tudo na vida.

Ela também respondeu se já estava preparada para ter essa conversa delicada com os filhos e disse que sim, mas eles ainda não estão nesse momento da vida:

- Ainda não. Na verdade, eu estou preparada para o momento em que vai acontecer. Mas eles ainda não estão nesse momento. Eles estão em outro momento de descobrir outras coisas.

Por fim, Ewbank, que já foi loira e agora está ruiva, falou sobre como foi ser morena por um dia, já que estava de peruca, e revelou que adora mudar o cabelo:

- Eu adoro mudar. É divertido. Até a sobrancelha pintei de preto.