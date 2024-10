Brunna Gonçalves gasta 15 mil reais em fantasia para ficar irreconhecível

Brunna Gonçalves arrasou na fantasia escolhida para o Baile de Halloween da Sephora que aconteceu na última sexta-feira, dia 11, onde diversos artistas e celebridades marcaram presença com diferente e elaboradas fantasias. Porém, a escolha da dançarina chamou atenção pelos detalhes, a maquiagem e principalmente o valor.

Fantasiada de Avatar, Brunna estava toda pintada de azul, com um look ousado e arco e flecha a dançarina conversou com a imprensa na entrada do evento e falou um pouco mais sobre a escolha da fantasia.

- Ano passado eu vim de Cruella, no outro ano vim de Barbie. Esse aqui achei mais ousado por ter a pintura corporal. Mas eu gosto de entregar, né? Todo ano eu gosto de surpreender. E esse ano eu não quis vir basiquinha, quis uma coisa que fosse Halloween de verdade, quis me caracterizar de algum personagem. Aí surgiu a ideia do Avatar. Eu falei para o meu stylist, Erik Maia: Quero ir de um jeito que as pessoas não me reconheçam. E eu consegui, contou Brunna.

Ela ainda contou que nem a falta de luz devido à chuva em São Paulo foi capaz de abalar a noite.

- Faltou luz e a gente terminou a maquiagem com a lanterna do celular. Foi perrengue mesmo, mas conseguimos, finalizou.

Quem revelou o valor da fantasia foi o stylist da dançarina, Erik Maia. Ele contou que toda a produção custou nada mais, nada menos do que 15 mil reais! Arrasou, hein?!